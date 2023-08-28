В Репьевском районе Воронежской области выбрали нового главу администрации

В Репьевском районе местные депутаты выбрали главу администрации. По сути, у 47-летнего Сергея Ершова просто отбросили приставку и.о. Он уже исполнял обязанности главы района с тех пор вскоре после того, как в Нововоронеж уехал прежний руководитель администрации Роман Ефименко. Роман Витальевич тогда перешел на пост и.о. главы города атомщиков.

Претендентов на должность главы Репьевского района было два. Кроме Ершова, свою кандидатуру выдвинул директор Центра поддержки агропромышленного комплекса Репьевского района Александр Матвеев.

За Сергея Ершова в итоге проголосовали 18 из 20 депутатов. К своим обязанностям новый глава приступит со вторника, 29 августа. С ним заключили контракт на пять лет. Избавившийся от приставки и.о. Сергей Ершов приоритетами своей работы в новом статусе назвал ремонт дорог, реконструкцию водопроводов и модернизацию газовых котельных.

Справка «КП»

Сергей Ершов родился в поселке Каменка. В 2012 году окончил Воронежский государственный архитектурно-строительный университет. С 2017 года - гендиректор городского коммунального хозяйства «Горкомхоз». С апреля 2021-го по июнь 2023-го возглавлял Каменское городское поселение. Был куратором, то есть, помогал налаживать жизнь в Новопсковском районе ЛНР с октября 2022-го по июнь 2023 года. На должность заместителя главы администрации Репьевского района по социально-экономическим вопросам был назначен 27 июня. Женат, трое детей.