В Воронеже без предупреждения отключили горячую воду в микрорайоне Шилово

Вода потеплеет к позднему вечеру 28 августа. Фото: Евгения ГУСЕВА

С утра понедельника, 28 августа, жители многих домов микрорайона Шилово обнаружили, что у них нет горячей воды. При этом об ее отключении никто не предупреждал.

В компании «Квадра» пояснили, что причиной отключения стали неотложные работы в котельной на улице Курчатова, 24Б. Почему о них нельзя было предупредить заранее, не пояснили.

Без горячей воды, по данным «Квадры», остались жители 49 домов по следующим адресам:

улица Курчатова № 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22а, 22б, 24, 26, 28, 28а, 32а, 36, 36а, 36б, 36в, 36г, 36д, 36е, 36и, 36л;

улица Теплоэнергетиков № 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15б, 15в;

улица Междуреченская № 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1ж, 1з, 1и;

улица Острогожская № 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168у, 168с, 168р.

В «Квадре» попросили извинения за внештатную ситуацию и заявили, что горячую воду вернут до 21.00 28 августа.