Воронежец пырнул ножом товарища, хотя планировал ударить его кулаком

Вместо удара по лицу мужчина ножом пырнул по уху и щеке своего приятеля. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел МВД России по Таловскому району поступило сообщение о том, что на улице Народной села Верхняя Тишанка 49-летний местный жители причинены телесные повреждения своем знакомому. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Вечером 13 июня этого года неоднократно судимый местный житель пришел в гости к своему 48 - летнему соседу, с которым поддерживает дружеские отношения. Во время алкогольных посиделок между товарищами завязался конфликт. Хозяин дома захотел кулаком ударить своего оппонента по голове. В этот момент в его руке находился нож. И вместо удара по лицу мужчина ножом пырнул по уху и щеке своего приятеля. После этого он оказал первую помощь пострадавшему и вызвал «скорую». В отделе полиции злоумышленник во всем сознался.

По итогам судебно-медицинской экспертизы телесные повреждения в виде резаной раны признаны неизгладимым обезображиванием лица, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. В соответствии с пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.