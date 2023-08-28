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НовостиОбщество28 августа 2023 9:44

Воронежцам показали согласованную концепцию фасадов школы № 45

На площадке перед учебным заведением положат плитку, напоминающую мозаику
Олег КУЗНЕЦОВ
Проект фасада. Вид спереди.

Проект фасада. Вид спереди.

Фото: Союз архитекторов России (Воронеж) ВКонтакте.

В воронежском Союзе архитекторов одобрили концепцию фасадов школы № 45, расположенной по адресу: улица 9 Января, 46. Ее представили на рассмотрение специалисты проектного института «Гипрокоммундортранс».

Проект фасада. Вид сбоку.

Проект фасада. Вид сбоку.

Фото: Союз архитекторов России (Воронеж) ВКонтакте.

Лестничная клетка школы будет с прямым витражом. Забор и озеленение в проекте сделали с учетом небольшого пространства двора и необходимости обеспечения проезда пожарной машины в случае ЧП. Перед главным фасадом школы положат плитку «оригами», напоминающую мозаику.

Лестничная клетка будет с прямым витражом.

Лестничная клетка будет с прямым витражом.

Фото: Союз архитекторов России (Воронеж) ВКонтакте.

В то же время члены архитектурной комиссии дали несколько рекомендаций разработчикам проекта. В частности, им предложили доработать такие элементы оформления фасада, как цвет и раскладку кирпича, материалы обрамления оконных проемов, архитектурную подсветку.