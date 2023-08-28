Воронежцам показали согласованную концепцию фасадов школы № 45

Проект фасада. Вид спереди. Фото: Союз архитекторов России (Воронеж) ВКонтакте.

В воронежском Союзе архитекторов одобрили концепцию фасадов школы № 45, расположенной по адресу: улица 9 Января, 46. Ее представили на рассмотрение специалисты проектного института «Гипрокоммундортранс».

Проект фасада. Вид сбоку. Фото: Союз архитекторов России (Воронеж) ВКонтакте.

Лестничная клетка школы будет с прямым витражом. Забор и озеленение в проекте сделали с учетом небольшого пространства двора и необходимости обеспечения проезда пожарной машины в случае ЧП. Перед главным фасадом школы положат плитку «оригами», напоминающую мозаику.

Лестничная клетка будет с прямым витражом. Фото: Союз архитекторов России (Воронеж) ВКонтакте.

В то же время члены архитектурной комиссии дали несколько рекомендаций разработчикам проекта. В частности, им предложили доработать такие элементы оформления фасада, как цвет и раскладку кирпича, материалы обрамления оконных проемов, архитектурную подсветку.