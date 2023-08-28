Воронежец Дмитрий Попов выиграл всероссийские соревнования по скалолазанию

Дмитрий Попов (в центре). Фото пресс-службы ФСР.

На уральской земле определились победители всероссийских соревнований по скалолазанию в дисциплине боулдеринг. Сильнейшим среди мужчин стал воронежец Дмитрий Попов. Серебро у Семена Овчинникова из Красноярского края, бронза - у Антона Свиридова из Москвы.

Это первая победа Попова в карьере. Ранее он становился бронзовым призером Кубка России-2021 в боулдеринге и серебряным призером чемпионата России-2019 в лазании на трудность.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежец Кирюшкин завоевал бронзу на домашнем всероссийском турнире по скалолазанию.