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НовостиСпорт28 августа 2023 8:46

Воронежский «Буран» занял второе место на «Кубке губернатора» в Тамбове

На финише турнира «ураганные» одолели «Ростов»
Алексей СЕРГУНИН
2 сентября «Буран» начнет официальный сезон.

2 сентября «Буран» начнет официальный сезон.

Фото: со страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

В Тамбове финишировал «Кубок губернатора» по хоккею. В последний игровой день воронежский «Буран» одолел «Ростов» (2:0), а хозяева турнира взяли верх над «Рязанью-ВДВ» (3:2). В итоге «волки» завоевали трофей, у «Бурана» серебро, у «десантников» - бронза.

- Хорошая игра по содержанию, но сегодня, к сожалению, очень много удалялись - это было связано с усталостью, - пояснил наставник воронежского клуба Альберт Логинов. - Хорошо сыграли в меньшинстве, голкиперы подчищали. В нападении использовали, так скажем, процентов десять своих моментов. Все, турниры закончились, игры закончились – будем готовиться к сезону.

Теперь 2 сентября «Буран» начнет официальный сезон – в первом матче ВХЛ примет на своем льду саратовский «Кристалл». Начало игры в 17:00.