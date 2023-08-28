В Воронежской области ищут 85-летнего мужчину

Фото со страницы поискового отряда «ЛизаАлерт Воронежская область» в VK.

На хуторе Хвощеватое Калачеевского района пропал 85-летний Алексей Зацепилов. Информация об это опубликована в сообществе поискового отряда «ЛизаАлерт Воронежская область» в VK. Пенсионер ушел из дома 26 августа в неизвестном направлении, и после этого перестал выходить на связь с семьей.

Его приметы: рост 170 см, худощавое телосложение и голубые глаза. Кроме того, он побрит на лысо. В день исчезновения мужчина был одет в коричневый свитер с рисунком в виде ромбов, темно-серые брюки, шапку ушанку и черные сандалии.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Алексея Зацепилова, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).