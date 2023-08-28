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НовостиПроисшествия28 августа 2023 7:08

Под Воронежем перевернулся трактор, водитель погиб

ДТП произошло в Новоусманском районе
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы региональной полиции.

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, вчера, 27 августа, примерно в 14:00 часов у дома № 1 по улице Мичурина в поселке Садовый трактор «МТЗ-80» перевернулся под управлением 39-летнего жителя Воронежа. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда «скорой». Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, пьяный автомобилист устроил массовое ДТП с пострадавшими в Нововоронеже.