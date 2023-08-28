В Воронеже парализовано движение на улице Шишкова и на Олимпийском бульваре

Фото сервиса "Яндекс.Карты".

Сегодня, 28 августа, утром большая пробка парализовала движение по улице Шишкова в Коминтерновском районе Воронежа. Из-за этого по кругу стоит весь Олимпийский бульвар. Соответствующие данные появились на «Яндекс.Картах».

Кроме того, в некоторых местах «покраснел» Московский проспект и улица Остужева, непросто добраться к Храму Ксении Петербургской. В целом по областному центру заторы оцениваются в четыре балла. К примеру, даже на Вогрэсовском мосту, где произошло ДТП, движение идет в привычном утреннем режиме.