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НовостиОбщество28 августа 2023 6:42

В Воронеже парализовано движение на улице Шишкова и на Олимпийском бульваре

В целом по городу наблюдаются заторы в четыре балла
Алексей СЕРГУНИН
Фото сервиса "Яндекс.Карты".

Фото сервиса "Яндекс.Карты".

Сегодня, 28 августа, утром большая пробка парализовала движение по улице Шишкова в Коминтерновском районе Воронежа. Из-за этого по кругу стоит весь Олимпийский бульвар. Соответствующие данные появились на «Яндекс.Картах».

Кроме того, в некоторых местах «покраснел» Московский проспект и улица Остужева, непросто добраться к Храму Ксении Петербургской. В целом по областному центру заторы оцениваются в четыре балла. К примеру, даже на Вогрэсовском мосту, где произошло ДТП, движение идет в привычном утреннем режиме.