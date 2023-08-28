Воронежский центральный парк обработают от клещей 28 августа 2023

Фото пресс-службы администрации Воронежа.

В воронежском центральном парке сегодня, 28 августа, будет проводиться обработка от клещей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Работы выполнят сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области». Они будут использовать безвредные для людей и животных препараты. Поэтому сегодня с 10:00 до 14:00 парк будет закрыт для посещения.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежские врачи с начала года зарегистрировали 1701 случай обращения за медицинской помощью по поводу присасывания клещей.