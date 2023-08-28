В Воронежской области обнаружили свеклу с завышенным содержанием нитратов

В Воронежской области в текущем году санитарные врачи провели 1 982 лабораторных исследования качества и безопасности плодоовощной продукции по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и физико-химическим показателям. Сняли с продажи 122 партии товара общим весом свыше 3,1 тонны. Об этом информирует региональное управление Роспотребнадзора.

Две пробы свеклы не соответствовали нормативам – в ней выявили завышенное содержание нитратов. Всего по результатам проверок плодоовощной продукции в 2023-м составили 16 административных материалов. Их направили в мировые суды. Назначено 16 штрафов на общую сумму в 260 тысяч рублей.