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НовостиОбщество28 августа 2023 5:38

Старую базу воронежского «Факела» планируют отремонтировать за 110 млн рублей

Власти организовали повторные торги
Алексей СЕРГУНИН
Повторные торги стартуют с той же начальной цены контракта – 110,2 миллиона рублей.

Повторные торги стартуют с той же начальной цены контракта – 110,2 миллиона рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На портале госзакупок объявлен тендер на капитальный ремонт спортивного комплекса «Тенистый», расположенного на улице Кленовая Аллея, 1. В народе этот объект больше известен, как старая база футбольного клуба «Факел» в Советском районе.

Предстоящий аукцион станет повторным, так в рамках первого не было заявок от потенциальных участников, поэтому его признали несостоявшимся. Любопытно, что и повторные торги стартуют с той же начальной цены контракта – 110,2 миллиона рублей. Потенциальному победителю нужно будет обновить инженерные сети, провести общестроительные работы, установить систему видеоохраны. Кроме того, необходимо провести реконструкцию канализационной насосной станции.