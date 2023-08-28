Туман и дожди ожидаются в Воронежской области в начале недели

Во вторник, 29 августа, ночью прогнозируют туман. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Заключительная неделя лета принесет воронежцам различные погодные особенности – туман, дожди, ветер и температурные качели. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.

Сегодня, 28 августа, по области ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Температура днем будет от +22 до +27 градусов. В Воронеже чуточку свежее – от 22 до 24 градусов выше ноля.

Во вторник, 29 августа, ночью прогнозируют туман. Ветер восточный до 11 м/с. По области ночью – от +5 до +10 градусов, днем – от 18 до 23 градусов тепла. В Воронеже ночью будет от +8 до +10 градусов, днем – от 19 до 21 градуса тепла.

В среду, 30 августа, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный до 11 м/с. В районах региона ночью от +7 до +12 градусов, днем - от 21 до 26 градусов тепла. В Воронеже ночью от 10 до 12 градусов выше ноля, днем – от +22 до +24 градусов.