Каждая третья мама воронежских школьников испытывает стресс перед 1 сентября

Перед 1 сентября опрос сделал сервис SuperJob и поделился данными 27 августа. Эксперты утверждают, что каждый третий родитель в Воронеже, а это 33%, собирается взять выходной на работе в День знаний или даже отпуск, чтобы проводить ребенка в школу.

Плюс еще 15% намерены отпроситься хотя бы на полдня, чтобы чадо красивым и собранным отправить в школу. Отгул в первый день нового учебного года чаще всего берут женщины, нежели мужчины.

А вот заметно нервничают в День знаний 22% родителей воронежских школьников. Женщины испытывают стресс от этого повода намного чаще мужчин (28% против 16% соответственно), а опрошенные до 40 лет – чаще тех, кто старше (24% против 20%).

Навстречу идут руководители организаций. Почти каждая вторая воронежская компания дает родителям школьников выходной 1 сентября: 17% оформляют его официально, а 31% – делают это без волокиты.