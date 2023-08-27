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НовостиПроисшествия27 августа 2023 13:10

Стая бродячих собак загрызла косулю под Воронежем

Косулю растерзали бродячие собаки под Воронежем
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Бродячие собаки напали на косулю под Воронежем и растерзали ее. Инцидент случился в деревне Медовка 21 августа. Об этом вопиющем случае рассказали волонтеры Центра охраны животных «Наша природа».

Добровольцы попытались спасти животное, но безуспешно. Оно погибло.

Волонтеры подняли проблему, что бродячие собаки – это неестественный элемент экосистемы. Псы нападают на других животных, тем самым наносят урон биологическому разнообразию. Добровольцы также пояснили, что не призывают истреблять бродячих собак, а наоборот, говорят о необходимости создать сеть федеральных приютов для них.

Кроме того, поддерживают работу над повышением ответственности у населения. Поскольку бродячие стаи регулярно пополняют животные, которых попросту выкинули из дома.