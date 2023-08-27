Желтый уровень опасности из-за тумана и угрозы пожаров продлили в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

На прогностической карте ЦФО Воронежская область остается в желтом секторе погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные на 27 августа.

Виной всему стала пожароопасность и возможность туманов. По данным синоптиков, вплоть до 6 часов утра вторника, 29 августа, в Воронежской области местами будет наблюдаться высокий, то есть четвертый, уровень пожарной опасности.

Кроме того, с 18:00 воскресенья, 27 августа, и до 6:00 понедельника, 28 августа, местами в регионе возможен туман.