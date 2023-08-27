В 2023 году в Воронежской области осудили уже четырех подростков за распространение наркотиков

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В СКР по Воронежской области рассказали о случаях вербовки подростков в качестве наркокурьеров. Молодых людей находят через мессенджеры, сулят им легкий заработок, а те забывают, что нарушают закон. Так, в 2023 году четверо несовершеннолетних местных жителей получили сроки за такую деятельность (по ст. 228-232 УК РФ). Об этом 27 августа рассказали в региональном управлении СК.

Один из примеров – приговор, который в августе вынес Ленинский райсуд Воронежа. 17-летний парень получил полтора года воспитательной колонии. Его признали виновным в попытке сбыта наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Преступление рассматривалось как совершенное группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере.

– Результаты анализа материалов уголовных дел показывают, что в большинстве случаев распространение наркотических средств происходит бесконтактным способом посредством информационно-телекоммуникационных систем, - пояснили следователи.

Детей вербуют через интернет, там же обучают и инструктируют новых участников преступных групп. Так зачастую и попадают в преступную деятельность подростки.