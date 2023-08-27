Причины перебоев с водой после масштабного отключения объяснили власти Воронежа

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Сегодня рано утром, 27 августа, специалисты завершили все работы по переключению магистральных водоводов, из-за которых практически половина Воронежа с ночи пятницы сидела без воды. Аварийных ситуаций не последовало. Об этом рассказали в мэрии.

Но днем от горожан стали поступать жалобы, что в их дома вода по-прежнему не поступает. В горадминистрации напомнили, что гидравлические системы города-миллионника – сложная конструкция, им после такого значимого отключения требуется время на заполнение огромных трубопроводов, на выход системы к штатным параметрам давления.

А в отдельных случаях также требуется перезапуск квартальных или объектовых повысительных насосных станций. Параллельно работают специалисты УК: стравливают воздушные пробки во внутридомовых системах.

В мэрии подчеркнули, что ситуацию держат своем на контроле и сигналы о перебоях передают в управы, управление ЖКХ и в «РВК-Воронеж».

Что касается «ржавой» воды, то в мэрии пояснили:

- Когда металлический водовод остается даже на короткое время без воды, его внутренние стенки начинают контактировать с кислородом и моментально покрываются тонким слоем окисла железа. После запуска и заполнения магистральные сети промываются и чистятся, сама по себе вода по своему биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы. Тонкий слой окисла возникает не только внутри магистральных сетей, но и на других участках - на трубопроводах вводов в дома, во внутридомовых сетях. Поэтому даже с учетом промывки магистралей изменение цвета воды - неизбежно.

Скоро она должна приобрести привычный цвет.

Напомним, массовое отключение воды затронуло жителей трех районов Воронежа.