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НовостиОбщество27 августа 2023 8:03

Три тонны сомнительных овощей и фруктов изъяли у воронежских торговцев

Плодоовощная продукция реализовывалась без документов
Евгения ФРОЛОВА
Продукцию отправили на исследование

Продукцию отправили на исследование

Фото: из архива "КП"

В Воронежской области три тонны сомнительной плодоовощной продукции изъяли у продавцов с начала 2023 года. Как оказалось, на овощи и фрукты торговцы не оформили необходимые документы. Об этом пишет De Facto со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Издание сообщает, что речь идет об изъятых овощах, плодах, ягодах, грибах и продуктах их переработки. В целом продавцов, не оформивших сопроводительные документы, оштрафовали на 260 тысяч рублей. Специалисты составили 16 протоколов.

Также санитарные врачи провели исследование сомнительных продуктов на безопасность.

Напомним, ранее в Воронеже на рынке была найдена зараженная сибирской язвы говядина. Мясо сожгли сотрудники ветслужбы.