Девушка выпала из окна девятиэтажки на левом берегу в Воронеже

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

ЧП произошло утром 27 августа на левом берегу в Воронеже. О выпавшей из окна девушке сообщили в соцсетях очевидцы.

Горожане рассказывают, что трагедия произошла в 9-этажном доме на улице Минской. Девушка была жива. Ее погрузили на носилки спасатели, а затем по скорой увезли в больницу.

Следком начал доследственную проверку по факту доставления в медицинское учреждение 18-летней девушки от дома по улице Минская.

- Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в СУ СКР по региону.