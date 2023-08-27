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НовостиПроисшествия27 августа 2023 7:44

Девушка выпала из окна девятиэтажки на левом берегу в Воронеже

Из окна 9-этажного дома выпала юная девушка в Воронеже
Ирина ШАБАНОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

ЧП произошло утром 27 августа на левом берегу в Воронеже. О выпавшей из окна девушке сообщили в соцсетях очевидцы.

Горожане рассказывают, что трагедия произошла в 9-этажном доме на улице Минской. Девушка была жива. Ее погрузили на носилки спасатели, а затем по скорой увезли в больницу.

Следком начал доследственную проверку по факту доставления в медицинское учреждение 18-летней девушки от дома по улице Минская.

- Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в СУ СКР по региону.