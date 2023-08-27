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НовостиПроисшествия27 августа 2023 7:08

Мотоциклист без прав погиб после опрокидывания в кювет под Воронежем

Под Воронежем погиб 35-летний мотоциклист, опрокинувшись в кювет
Ирина ШАБАНОВА
Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

Фото: из архива "КП"

Авария с участием мотоцикла произошла в Хохольском районе на 38 километре автодороги Р-194 «Воронеж-Луганск». Погиб 35-летний местный житель. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 27 августа.

По данным полиции накануне вечером, в 18.44, мужчина на мотоцикле «Сузуки» двигался со стороны Воронежа в Острогожск. Предварительно, он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением и опрокинулся в левый по ходу движения кювет.

В результате ДТП водитель скончался в больнице. При этом сотрудники ГИБДД установили, что мужчина не имел права управления мотоциклом.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.