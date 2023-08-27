Жительница Воронежа вышла замуж в платье, которое ей подобрал Александр Рогов

фото предоставлено Светланой Сафоновой

Делопроизводитель из Воронежа Светлана Сафонова 19 августа сыграла свадьбу. Может быть, о том, что 48-летняя жительница столицы Черноземья вышла замуж, никто бы кроме близких и не узнал, но сегодня, 27 августа, воронежская свадьба засветилась на всю страну. Подготовку невесты к самому волнительному в жизни событию показали по телевизору. Светлана, которая впервые шла под венец, просто набралась смелости и попросила помощи в подборе платья известного стилиста Александра Рогова. И он ей не отказал.

скриншот из телеграмм Александра Рогова

- Я случайно увидела объявление о кастинге на проект СТС «Рогов в городе», по срокам получалось, что съемки в Воронеже успевали пройти до даты свадьбы, поэтому я и решилась попросить советы у известного стилиста. Потому что я откровенно признаюсь, что у меня нет вкуса! – рассказала Светлана «Комсомолке». – Конечно, со мной созванивался редактор, но все же я не надеялась, что именно я стану участницей шоу. И когда в начале августа позвонили в дверь, а на пороге оказался Александр с цветами и огромной съемочной группой, это стало для меня неожиданностью.

скриншот из телеграмм Александра Рогова

Съемки проекта преображений проходили в Воронеже два дня, 9 и 10 августа, – с утра до ночи. Как рассказала Светлана, она безоговорочно доверилась стилисту и его команде. Сам Александр Рогов во время процесса признавался в своем телеграмме, что пришлось попотеть – настолько в Воронеже плохие магазины, завешанные одними футболками, что пришлось подходящие вещи разыскивать буквально с фонарями.

- Я сразу сказала, что готова к любым экспериментам. Во время процесса я не видела себя в зеркале, за этим строго следила съемочная группа. И когда все завершили, и зеркало, наконец, открыли, я была потрясена. Даже мои близкие меня не узнали и были восхищены, - признается Светлана. - Мне подобрали свадебный образ, о котором я не могла и мечтать. А еще и базовый гардероб – это целая капсула, где все вещи сочетаются между собой. Я их все буду носить, настолько Александр угадал мои предпочтения, хотя я сама не догадалась бы посмотреть на эти вещи в магазине.

Для ЗАГСа Рогов выбрал для героини простое лавандовое платье, туфли в тон и металлизированную сумочку. А воронежские парикмахер и визажист умело подсветили внешность участницы шоу.

фото предоставлено Светланой Сафоновой

Светлана призналась, что была тронута еще одним поступком стилиста.

- Мне в день знакомства очень понравилась рубашка на Александре – джинсовая, как будто в краске. И услышав это, он подарил мне подобную и собственноручно ее раскрасил - на мне! Теперь я даже немножко на него похожа. Вообще благодаря этой встрече я научилась не комплексовать, раскрывать свои чувства, - отметила героиня.

скриншот из телеграмм Александра Рогова