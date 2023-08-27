В Воронеже ищут пропавшего 38-летнего мужчину

Ориентировка волонтеров Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже с 20 августа родственники ищут Аркадия Шмалакова. 38-летний мужчина вышел из дома в областном центре и пропал. Он не выходит на связь с родными вот уже неделю. Ориентировку на мужчину распространили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» вечером в субботу, 26 августа.

Известны приметы Аркадия Шмалакова. Он ростом 176 см. У него русые волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения он был одет в темно-серую футболку, синие джинсы, синие тканевые кроссовки.

Если вы что-то знаете о пропавшем, позвоните волонтерам по номеру 8-800-700-54-52 или 112.