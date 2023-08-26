Победа «Пари НН» над «Ростовом» опустила воронежский «Факел» на 14 место

«Пари НН» в упорной борьбе победил «Ростов» и оторвался от «Факела» на три очка. Фото: ФК «Пари Нижний Новгород» ВКонтакте.

Матч в Нижнем Новгороде между «Пари НН» и «Ростовом» закончился неблагоприятно для «Факела». Хозяевам, чтобы опередить воронежскую команду, достаточно было сыграть вничью. Но они перевыполнили план и победили. Единственный гол нижегородцы забили после того, как судья назначил пенальти в ворота «Ростова». На 60 минуте удар Тимура Сулейманова с 11-метровой отметки отразил вратарь гостей Сергей Песьяков, но справиться с добиванием Николая Калинского он уже не смог – 1:0. Счет так и не изменился до конца матча.

«Пари НН» благодаря этой победе набрал семь очков взлетел аж на 9-е место, кстати опередив «Ростов», который теперь 10-й. «Факел» же опустился на 14-е. Напомним, после ничьей с «Краснодаром» в активе воронежской команды стало четыре очка.

«Факел» может снова скатиться в зону вылета, на 15 место, если калининградская «Балтика» в Самаре возьмет хотя бы очко у «Крыльев Советов» (кстати именно в этом городе на Волге следующий матч чемпионата 2 сентября сыграет воронежская команда). При равенстве очков у балтийцев преимущество по личной встрече. Напомним, игра «Факела» в Калининграде закончилась поражением – 1:2.