В Воронеже женщина взяла кредит на 700 тысяч и отдала все деньги мошенникам

Мошенники «развели» женщину по старой схеме и заставили ее перевести им 700 тысяч рублей. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В пятницу, 25 августа, за помощью к полицейским обратилась 53-летняя жительница Центрального района Воронежа. Женщина рассказала, что на ее телефон позвонил незнакомец. Он представился сотрудником службы безопасности банка и заявил, что некие хакеры добрались до ее банковского счета и хотят «повесить» на нее кредит. Чтобы избежать этой опасности, надо якобы взять в деньги долг по максимуму ей самой.

Аферист убедил женщину оформить на себя кредит на 700 тысяч рублей. Всю эту сумму она перевела по инструкции афериста и его приятелей на якобы «безопасные» счета. После этого мошенники перестали отвечать на звонки.

Напомним, совсем недавно также в Центральном районе Воронеже мошенники убедили пенсионерку перечислить им 4,7 миллиона рублей.

- Всего 25 августа полицейские зарегистрировали 19 сообщений о хищениях денег, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием с банковских счетов. Общий ущерб составил более 1,7 миллиона рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.