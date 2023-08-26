В Воронеже ветеран полиции научил детей приемам самообороны

Член Общественного совета при УМВД России по Воронежу, ветеран органов внутренних дел Владислав Карташов провел занятие для детей, чьи родители защищают Родину в ходе проведения специальной военной операции. Мероприятие состоялось на базе филиала фонда «Защитники Отечества» Воронежской области.

Владислав Анатольевич рассказал ребятам о правилах безопасного поведения на улице и дома, и напомнил о том, что доверять незнакомцам нельзя. Дети научились разбираться кто друг, а от кого лучше держаться подальше. А также, как правильно вести себя с незнакомцами, обращаться за помощью к взрослому и безопасно ездить в лифте.

Владислав Карташов также поделился секретами того, как без риска добираться из дома в школу и обратно, и отработал с детьми базовые приемы самообороны в случае возникновения ЧП. В финале мероприятия общественник напомнил мальчикам и девочкам, как можно обратиться за помощью к полицейским.