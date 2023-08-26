Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 августа 2023 15:28

В Воронеже наркокурьеру грозит 20 лет за продажу героина через тайники

Хозяева оптовых партий наркотиков в Воронеже платили бывшему любителя уколоться всего по 200 рублей за обустройство каждого тайника
Юрий КОЗЛОВ
За каждый тайник наркокурьер получал 200 рублей, а сесть он может на 20 лет.

За каждый тайник наркокурьер получал 200 рублей, а сесть он может на 20 лет.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В Воронеже полицейские передали в суд уголовное дело безработного мужчины, занимавшемуся обустройством тайников с героином. Хозяева смертоносного товара оценивали его услуги очень дешево. За один тайник ранее сам коловшийся наркокурьер получал всего 200 рублей. Деньги ему кидали на карту.

С мая 2023 года мужчина не менее пяти раз забирал оптовые партии наркотиков (от 10 до 25 свертков) на Ленинском проспекте и на улице Минской. А затем рассовывал их по тайникам в Железнодорожном, отправляя их адреса в мессенджере своему «куратору».

Сотрудники отдела наркоконтроля задержали мужчину с шестью свертками героина. Потом они еще обнаружили еще три при обыске на его квартире в Северном микрорайоне. В них также был героин, а также 6-моноацетилморфин, ацетилкодеин и метадон.

Уголовное дело будут рассматривать в Железнодорожном районном суде. Наркокурьеру «светит» 20 лет лишения свободы.