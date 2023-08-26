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НовостиОбщество26 августа 2023 15:00

Под Воронежем автоинспекторы помогли улетевшему в кювет водителю с детьми

Они помогли вернуть машину на дорогу и доставили семью в гостиницу
Юрий КОЗЛОВ
Автомобиль вернули на дорогу, нижегородская семья благополучно поехала дальше.

Автомобиль вернули на дорогу, нижегородская семья благополучно поехала дальше.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Автоинспекторы помогли семье, попавшей в аварию на 42 километре дороги Павловск-Калач-Петропавловка-Бутурлиновка. Там 39-летний житель Нижегородской области, руливший «Рено Дастер» уже очень долго без отдыха, не справился с управлением. Машина улетела в кювет. Она получила повреждения. Водитель и трое пассажиров, в том числе несовершеннолетние дети, не пострадали, но были сильно напуганы. Проезжавшие мимо неравнодушные люди сообщили об аварии в отдел полиции.

Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции, капитан Иван Баскаков и лейтенант Сергей Панин, увидели, что иномарка с пассажирами застряла в ветках деревьев. Полицейские распилили и убрали их, помогли вытащить автомобиль из кювета, а потом доставили семью в гостиницу.

Нижегородцы выразили искреннюю благодарность полицейским. Автоинспекторы в ответ пожелали путешественникам удачной дороги.