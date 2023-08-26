На окружной дороге на левом берегу Воронежа машины стоят в огромной пробке

Пробка образовалась недалеко от места аварии. Фото: Яндекс.Пробки

В Воронеже на улице Изыскателей, у поворота на Боровской кордон, образовалась огромная пробка. Машины в ней едут со скоростью не более 10 км/час, а в отдельных местах и менее 5 км/час. Пробка занимает и прилегающий участок трассы «Дон».

Сервис «Яндекс. Пробки» указывает на аварию недалеко от этого места. Возможно, именно она стала одной из причин затора. Впрочем, в региональном ГУ МВД пояснили, что там случилось незначительное ДТП. В нем никто не пострадал. Автоинспекторы пытаются установить на этом участке нормальное движение транспорта.