Местные жители пожаловались на халтурный ремонт вокзала под Воронежем

Обои начали отслаиваться. Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Жители станции Графская под Воронежем пожаловались на качество ремонта местного вокзала. Он был сделан весной в связи с запуском нового туристического маршрута - поезда «Бобренок». Зал ожидания оформили под стиль начала ХХ века. Там поставили деревянные скамейки, поклеили обои на стенах.

Со скамейками сейчас все в порядке. А вот обои – другое дело. Они уже начали отслаиваться. Один лист уже отвалился. Автоматически возникают вопросы к подрядчику.

В одном месте стены отвалился целый лист. Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Фасад станции выглядит благообразно. Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Напомним, похожая по «топорности» работа едва не привела к трагедии в Зеленом театре Воронежа. Там огромный экран, установленный впопыхах ночью, рухнул прямо на сцену, на которой, к счастью, в это время никого не было.