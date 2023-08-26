Местные жители пожаловались на халтурный ремонт вокзала под Воронежем

Обои начали отслаиваться.
Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА
Жители станции Графская под Воронежем пожаловались на качество ремонта местного вокзала. Он был сделан весной в связи с запуском нового туристического маршрута - поезда «Бобренок». Зал ожидания оформили под стиль начала ХХ века. Там поставили деревянные скамейки, поклеили обои на стенах.
Со скамейками сейчас все в порядке. А вот обои – другое дело. Они уже начали отслаиваться. Один лист уже отвалился. Автоматически возникают вопросы к подрядчику.
В одном месте стены отвалился целый лист.
Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА
Фасад станции выглядит благообразно.
Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА
Напомним, похожая по «топорности» работа едва не привела к трагедии в Зеленом театре Воронежа. Там огромный экран, установленный впопыхах ночью, рухнул прямо на сцену, на которой, к счастью, в это время никого не было.