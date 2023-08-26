Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 августа 2023 14:17

Местные жители пожаловались на халтурный ремонт вокзала под Воронежем

Там сделали стилизацию под начало ХХ века, быстро обернувшуюся оборванными обоями
Олег КУЗНЕЦОВ
Обои начали отслаиваться.

Обои начали отслаиваться.

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Жители станции Графская под Воронежем пожаловались на качество ремонта местного вокзала. Он был сделан весной в связи с запуском нового туристического маршрута - поезда «Бобренок». Зал ожидания оформили под стиль начала ХХ века. Там поставили деревянные скамейки, поклеили обои на стенах.

Со скамейками сейчас все в порядке. А вот обои – другое дело. Они уже начали отслаиваться. Один лист уже отвалился. Автоматически возникают вопросы к подрядчику.

В одном месте стены отвалился целый лист.

В одном месте стены отвалился целый лист.

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Фасад станции выглядит благообразно.

Фасад станции выглядит благообразно.

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Напомним, похожая по «топорности» работа едва не привела к трагедии в Зеленом театре Воронежа. Там огромный экран, установленный впопыхах ночью, рухнул прямо на сцену, на которой, к счастью, в это время никого не было.