Владимир Ивич: «Мы можем быть удовлетворены ничьей с воронежским «Факелом»

Владимир Ивич ждал сложный матч в Воронеже и в своих опасениях не обманулся. Фото: ФК "Краснодар", ВКонтакте.

После ничьей с «Факелом» главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич на приличного уровня английском языке оценил ход матча на пресс-конференции:

- Это была сложная игра, как мы и ожидали. Перед ней говорил футболистам, что нам предстоит один из самых трудных матчей на старте чемпионата. Потому что знаю, как действует «Факел», мы посмотрели много его игр. Не так просто вскрыть их оборону, забить первый гол. Это идет от манеры их игры – у «Факела» все время 10 человек за линией мяча, и они очень сильны в единоборствах. Воронежцы используют контратаки, избегают позиционного нападения, не рискуют, пытаясь начать атаки от собственных ворот. Случилось именно то, о чем мы говорили и к чему готовились. Уверены, что мы были лучшей командой на поле. Не может быть сомнений в том, кто сегодня заслужил победу. Мы создали много шансов, не забили пенальти. У нас было два-три момента с участием Кокшарова во второй тайме и еще три-четыре – в первом. Наш соперник лишь один раз имел реальную возможность забить. Но после всех упущенных шансов мы можем быть удовлетворены ничьей. Довольно часто тот, кто не реализует много моментов, в итоге проигрывает.

- Почему решили доверить бить пенальти Джону Кордобе, который часто их не реализует?

- Это было тренерское решение. Не соглашусь с вами. У нас было много серий пенальти в кубковых матчах, и Джон в них ни разу не промахнулся. Он забил пять последних 11-метровых. Даже лучшие в мире футболисты порой не забивают пенальти. Никогда не мазал только тот игрок, кто их регулярно не исполняет.

- Как оцените игру Александра Кокшарова?

- Он – фантастический игрок, один из самых больших талантов в России. Мы лишились его в первых матчах из-за травмы. Уверен, что Александр будет играть все лучше и лучше. Ему нужно усердно работать, как он и делал в последнее время. Сегодня он вышел и помог нам. У Кокшарова все в порядке с головой, поэтому я и говорю о нем все эти вещи. Уверен, что он не воспарит в небеса после моих слов. У нас есть этот очень-очень хороший бомбардир, помимо Кордобы, и, конечно, Мозеса. Мы все в ожидании момента, когда он будет готов выйти в стартовом составе.

Напомним, после матча с «Краснодаром» главный тренер «Факела» Вадим Евсеев заявил, что нынешние лидеры чемпионата боятся воронежскую команду.