В Воронеже на Петровской набережной вырубят 268 деревьев

Чиновники уверяют, что дали разрешение на вырубку малоценных пород деревьев. Фото: управление экологии администрации Воронежа ВКонтакте.

В управлении экологии Воронежа выдали разрешение на вырубку 268 деревьев во время благоустройства второй очереди Петровской набережной. Специалисты заявили, что все они относятся к малоценным породам – это осины, тополя и вязы. В управлении сообщили, что в целом проект благоустройства предусматривает вырубку 746 деревьев, выросших, так сказать, сами по себе. Особо ценных пород, как утверждают чиновники, среди них нет.

В то же время в управлении экологии заявили, что перед подрядчиками поставили задачу по максимуму сохранить здоровые деревья. Хотя по проекту не была предусмотрена пересадка растений, но по факту это будут делать. Обнаружили маленькие деревца, которые решили перенести в другое место.

После очистки набережной от поросли и сухих веток стала видна осиновая аллея. Заботу о ней также взяла на себя подрядная организация. Здесь же очистят небольшой естественный водоем.

В управлении экологии напомнили, что на территории набережной планируется дополнительное озеленение. По проекту, здесь появятся более 400 крупных деревьев. Это ивы, сосны, ирга и декоративные яблони. Также высадят более 40 тысяч кустарников. Это дерн, спирея, хвойники, кизильник.

На данный момент завершается первый этап благоустройства Петровской набережной – от Чернавского моста до Адмиралтейской площади. Параллельно стартовал второй. Во время него облагородят территорию от «Адмиралтейки» до рынка недалеко от ВОГРЭСовского моста. 25 августа там начали устанавливать забор. Непосредственно до моста будут благоустраивать территорию уже в рамках третьего, завершающего этапа.