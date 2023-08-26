Вадим Евсеев: «Краснодар» нас боится»

Вадим Евсеев: «После матча с ЦСКА у нас никто не выпадает из игры». Фото: кадр с видео

После ничьей с «Краснодаром» главный тренер «Факела» Вадим Евсеев на пресс-конференции подвел итоги матча:

- За час до игры увидели состав гостей. Оказалось, что у них три центральных защитника. Мы готовились к их обычной схеме 4-3-3. Пришлось оперативно перестраиваться. Тренерский штаб провел большую работу, объяснил футболистам, как действовать в такой ситуации. С другой стороны, стало понятно, что «Краснодар» нас боялся. Кстати, и в предыдущей игре «Зенит» дома тоже выставил три центральных. О чем это говорит? О том, что «Факел» что-то значит.

- Как оцените ничью – это положительный итог матча для «Факела»?

- Да. Ничья с лидером, исповедующим комбинационный футбол, - это положительный результат. Да, если бы гости реализовали 11-метровый, мог быть другой исход матча. Но то, что при 11 ударах гостей только один пришелся в створ ворот – наша заслуга. Еще недавно у нас не было очков, сейчас уже четыре. Движемся вперед.

- Был ли пенальти, на ваш взгляд?

- Предпочитаю не углубляться в оценку работы судей.

- Как оцените игру Божина, надежно прикрывшего одного из лучших нападающих Премьер-лиги Джона Кордобу?

- Предпочитаю не оценивать игру отдельных футболистов. У нас командный, а не индивидуальный вид спорта. Божин в прошлом году был на другой позиции, играл крайнего центрального зашитника. Сумел перестроиться, это игрок очень хорошего класса, с ним всем атакующим футболистам нелегко. Кому-то в свое время он оказался не нужен. А мы очень рады, что он в нашей команде.

- Замены во втором тайме были плановые?

- Плановые замены у нас могут быть на Кубок, а не в чемпионате. Максимов со своей задачей справился. Вышел Долгов, он должен был не давать спокойно подключаться к атакам Алонсо. Александр в целом тоже справился. Вообще после матча с ЦСКА у нас все, кто выходит на поле, не выпадает из игры. Вместо Долгова выпустили Багамаева по тактическим соображениям. Он хорошо себя показал в игре за дубль, теперь дали ему возможность показать себя за основу.

- Определились, кто будет стоять в воротах в кубковом матче с «Оренбургом»?

- Да, будет играть Беленов.