Оперштаб Воронежской области получит силовиков в оперативное подчинение

Указом Президента России оперштабам восьми областей страны, в которых введен так называемый средний уровень реагирования в связи с ситуацией на Украине, дали право привлекать представителей силовых структур в случае тех или иных ЧП. В число этих регионов входит и Воронежская область.

Ранее даже в нынешней сложной ситуации в подчинении этого органа были только региональные организации, а федеральные могли действовать только по приказу из центра. Теперь же губернатор и оперштаб может в целях защиты населения координировать работу расположенных в них воинских частей, а также силовых структур. Однако ключевые решения должен принимать входящий в оперштаб представитель Министерства обороны.

Также областные власти теперь получили право привлекать на добровольной основе местных жителей к охране территории региона и борьбе с диверсантами. Их нужно будет обеспечить необходимым оборудованием и средствами связи.

Перестроить работу в соответствии с новым указом нужно будет до 30 сентября. Текст документа можно посмотреть здесь.