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НовостиПроисшествия26 августа 2023 8:47

В Воронеже нашли двух потерявшихся 10-летних девочек

Воронежские волонтеры за один вечер вернули домой двух маленьких девочек
Юрий КОЗЛОВ

Благополучно завершились поиски двух 10-летних девочек в Воронеже. Подробности рассказали волонтеры организации «Лиза Алерт», занимающейся розыском пропавших людей.

По их словам, искали 10-летнюю Олю П. 16 человек. В 22 часа ребята из патруля увидели у киоска «Робин Сдобин» маленькую девочку. На вид тоже лет 10, не подходящую по приметам. Все равно остановили машину. И не зря. Оказалось, что ребенок тоже потерялся, его разыскивали полицейские. Девочку передали стражам порядка. И продолжили поиски Оли. Когда уже почти потеряли надежду ее найти, девочку увидели на тротуаре. Она ушла очень далеко от места пропажи. Девочку вернули домой.