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НовостиОбщество26 августа 2023 8:07

В Воронеже без воды остались два дома, не попадавших под массовое отключение

Она неожиданно пропала по адресам: 9 Января, 87 и Шишкова, 75
Юрий КОЗЛОВ
Когда появится вода в домах по адресам 9 Января, 87 и Шишкова, 75, пока неясно.

Когда появится вода в домах по адресам 9 Января, 87 и Шишкова, 75, пока неясно.

Фото: из архива «КП»

Жители домов по адресам: 9 Января, 87 и Шишкова, 75 возмутились отсутствием воды. Люди заранее смотрели, подпадают ли они под масштабное отключение из-за строительства новой дороги от улицы Шишкова до Тимирязева. Порадовались, что в списке их нет. Однако вода все равно пропала.

В мэрии пояснили, что в обоих домах случились проблемы с запорной арматурой, никак не связанные с переключением магистральных водоводов из-за строительства дороги. В городской администрации отметили, что масштабное отключение не отменяет частных ЧП, которые, к сожалению, частенько случаются. И порекомендовали обратиться в контакт-центр поставщика воды, либо в единую диспетчерскую службу (112), если поставщик не известен. Конкретное время возвращения воды не сообщают.