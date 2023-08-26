В аварии под Воронежем погибла женщина, ранена 12-летняя девочка

Одна из машин жутко покорежена. Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 25 августа, в 19.30 в Хохольском района на 46 километре дороги Курск – Борисоглебск – Хохольский – Репьевка случилась авария, закончившаяся трагедией.

48-летний житель Репьевского района ехал на автомобиле «ЗАЗ Vida SF6950». Он потерял контроль над машиной и врезался во встречную «Ладу-Гранту», которой рулил 32-летний житель Репьевского района. В аварии получили травмы оба водителя и 12-летняя пассажирка «Лады». А вот ехавшая в «ЗАЗе» 32-летняя жительница Воронежа не дождалась скорой и умерла от тяжелых травм.

У другого автомобиля сильно помята дверь. Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, в тот же день в 15.39 в Бобровском районе столкнулись две «Лады», в аварии пострадали женщины 29 и 54 лет и 3-летний мальчик.