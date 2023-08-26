Под Воронежем сгорели дача и крыша многоквартирного дома

Домам в Рамонском и Каширском районах потребуется серьезный ремонт. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Вечером в пятницу, 25 августа, в Рамонском и Каширском районах горели два дома.

В селе Медовка Рамонского района в садоводческом товариществе «Изумруд» на улице Жемчужной вспыхнула дача. О пожаре в МЧС сообщили в 17.13. На место ЧП выезжали восемь сотрудников спасательного ведомства на двух машинах. Пожар потушили в 17.31. Огонь успел сильно повредить в дачном доме 6х8 метров комнату 3х4 м по всей площади, сгорела мебель. Пострадавших не было.

Немного раньше, в 16.16 поступил звонок в МЧС о пожаре в селе Колодезное Каширского района на улице Березовая Роща. На место ЧП также выезжали восемь специалистов на двух машинах. Пожар ликвидировали в 16.30. Огонь повредил крышу на площади 50 квадратных метров. Все могло закончиться гораздо хуже – с места пожара эвакуировали трех человек и два пропановых баллона. К счастью, никто не пострадал.