В аварии под Воронежем пострадали две женщины и 3-летний мальчик

У одной из «Лад» сильно повреждены капот и крыло. Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 25 августа, в 15.39 случилась авария в Бобровском районе. На 636 километре трассы «Дон» 29-летняя жительница Калачеевского района, рулившая «Ладой-Калина», неосторожно попыталась перестроить машину в другой ряд. Итог плачевный: она столкнулась с «Ладой-Веста», спокойно ехавшей по своей полосе, никуда не дергаясь.

27-летнему жителю Павловского района, рулившему «Ладой-Веста», госпитализация не потребовалась. А вот автоледи, устроившей ДТП, и ехавших с ней 3-летнего мальчика и 54-летнюю женщину (оба жители Калачеевского района) на скорой отвезли в больницу.

Другая «Лада» помята менее сильно. Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 25 августа в Воронежской области случилось 116 ДТП, из них 80 – в Воронеже, 25 – на дорогах в районах и 11 – на федеральных трассах. В шести авариях два человека погибли, десять получили травмы. Автоинспекторы задержали 17 пьяных водителей и еще 91 - за выезд на встречную полосу, все они будут оштрафованы, - сообщили в региональном ГУ МВД.