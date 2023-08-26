В Воронеже в Зеленом театре экран рухнул через несколько часов после установки

Лишь по счастливой случайности во время ЧП в Зеленом театре никто не пострадал. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Стали известны подробности ЧП в Зеленом театре под открытым небом, расположенным в Центральном парке, более известном в народе как «Динамо». В пятницу, 25 августа, около 14 часов рухнул огромный экран, смонтированный московским подрядчиком ночью. В итоге он не продержался и суток.

Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Музыканты симфонического оркестра Воронежского концертного зала еще не успели приехать на репетицию. Однако повреждены инструменты и дорогое оборудование, стоявшие на сцене.

Напомним, запланированный на 18.00 концерт в итоге отменили. А с подрядчиком теперь будут разбираться те, кто его нанял.