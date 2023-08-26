Кровь в стуле, потеря веса и рвота: как проявляется расстройство пищеварительной системы

По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 60 лет число больных с различными расстройствами пищеварительной системы возросло в 24 раза. Одной из наиболее распространенных причин расстройства врачи называют нарушение моторики пищевода. Патологии двигательной активности приводят к затруднению продвижения пищи в желудок и, наоборот, легкому попаданию концентрированного желудочного сока на стенки пищевода.

Другая значимая причина - функциональная диспепсия, которая объединяет состояния, вызванные временным нарушением деятельности желудка, двенадцатиперстной кишки и поджелудочной железы. Термин «диспепсия» с латинского языка переводится как «расстройство пищеварения». Но сейчас так называют синдром, состоящий из ряда хронических и периодических расстройств верхнего желудочно-кишечного тракта которые характеризуются чувством раннего насыщения и переполнения после еды, отрыжкой, тошнотой и неприятными болевыми ощущениями, к примеру жжением. Также может наблюдаться быстрая и резкая утрата аппетита, которая служит тревожным признаком.

Лечение включает изменение образа жизни, нормализацию питания, применение лекарств, а в ряде случаев - психотерапию. Успех терапии во многом зависит от конкретного человека: дисциплинированности по части приема лекарств, пищи, соблюдения рекомендаций, - но также влияет диагноз и длительность течения заболевания.

Проблемы с пищеварением могут возникать в результате функциональных расстройств билиарного тракта. В их основе лежит нарушение синхронности в работе желчного пузыря и сфинктера Одди, через который желчь поступает в 12-перстную кишку. При спазме сфинктера происходит не только застой желчи в пузыре, но и нарушение работы поджелудочной железы. Все это в совокупности приводит к появлению острой боли, которая чаще локализуется в правом подреберье и может отдавать в спину. Приступы провоцируются приемом жирной и острой пищи, холодных напитков, стрессовыми ситуациями. Боли в правом подреберье могут сочетаться с чувством распирания. Характерными симптомами служат также тошнота, горечь во рту, вздутие живота, запоры.

К еще одной причине расстройства пищеварения можно отнести синдром раздраженного кишечника - болезненные состояния, при которых боль или дискомфорт в животе проходят после опорожнения кишечника. Стул при этом отличается нерегулярностью с преобладанием диареи или запоров. Основными симптомами этого заболевания служит вздутие живота, схваткообразная боль в животе, которая обычно усиливается после приема пищи и ослабевает после опорожнения кишечника. Примечательно, что ночью боли прекращаются.

Красные флаги в медицине - это симптомы, которые заставляют врачей насторожиться, предположить наличие серьезной патологии и провести обследование. К таковым можно отнести следующие «сигналы».

Кровь в стуле (при отсутствии геморроя или анальной трещины) или из верхних отделов ЖКТ. Кишечное кровотечение свидетельствует о нарушении целостности слизистой оболочки кишки. Площадь кровотечения может быть различной, и возможные причины включают: доброкачественные и злокачественные опухоли; воспаление, как инфекционное, так и аутоиммунное; язвы верхних отделов ЖКТ (желудка и двенадцатиперстной кишки); травматический разрыв, например, в заднем проходе (трещина) или в нижней части пищевода. Часто источник кровотечения не очевиден, хотя его характер может дать ключ к разгадке его происхождения.

Непреднамеренная потеря веса. Люди теряют массу тела по разным причинам, не связанным с болезнью. Это может быть повышенная активность, меньшее количество еды или диета. Нормальные функциональные кишечные расстройства не приводят к потере веса, если нет сопутствующей депрессии или тревожного расстройства. Как правило, потеря 5 кг за три месяца является значительной и при отсутствии объяснения может потребовать поиска причин.

Начало симптомов после 50 лет. Внезапное изменение характера стула или другие кишечные симптомы (запор, диарея, боли) у лиц старше 50 лет не должны оставаться без внимания, учитывая высокую распространенность рака толстой кишки.

Семейный анамнез рака. Многие органические заболевания кишечника имеют наследственную предрасположенность, поэтому важно знать историю болезни семьи и сообщать о ней врачу. Рак толстой кишки, воспалительные заболевания кишечника и целиакия часто встречаются у ближайших родственников больных. Семейный анамнез рака толстой кишки требует проведения колоноскопии для выявления предраковых полипов, удаление которых может предотвратить заболевание. Сейчас многие эксперты рекомендуют колоноскопию людям старше 50 лет независимо от наличия симптомов.

Рецидивирующая или постоянная рвота. Она может быть функциональным или органическим расстройством, и сама по себе требует обследования. Однако рвота с кровью определенно связана с органической причиной, такой как язва желудка или двенадцатиперстной кишки, рак желудка, кровотечение из вены пищевода или повреждение слизистой оболочки пищевода.

Материал подготовлен в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».