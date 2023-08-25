Изменят структуру правительства Воронежской области

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В Правительстве Воронежской области изменят структуру. Об этом сообщил на IV Управленческой платформе имени Эйтингона Губернатор Александр Гусев.

- Мы меняем структуру правительства. Фактически, поменяется принцип управления. Сейчас есть: губернатор - председатель правительства, есть заместители губернатора и шесть заместителей председателя правительства. Сложно, хочу вам сказать. Не потому, что сложно губернатору, а просто будет более эффективная система: губернатор, председатель правительства, два заместителя губернатора и один заместитель председателя правительства, а под ним все остальные замы отраслевые. Это рабочая версия, но скорее всего, она близка к тому, что будет в финале, - анонсировал смену структуры правительства глава региона.