Африканца-нелегала, расклеивающего в Воронеже рекламу наркотиков, оштрафовали на 500 тыс руб

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Африканец-нелегал, расклеивающий в Воронеже рекламу наркотиков, получил штрафы на 500 тыс руб

Воронежские полицейские поймали двух мужчин, рекламирующих в Железнодорожном районе сайт по продаже запрещенных веществ. 27 июля двое парней с помощью трафарета и баллончика с краской делали надписи на стенах зданий и жилых домов.

Задержанные (23-летний воронежец и 25-летний африканец) рассказали полицейским, что по объявлению в интернете нашли дополнительный заработок: через мессенджер молодые люди получили координаты местонахождения трафарета, а потом наносили рекламу, а фотофиксацию отправляли «работодателям». В качестве зарплаты им обещали по 50 рублей за надпись. До момента задержания парни успели нанести 248 объявлений с рекламой сайтов по продаже наркотиков на стены зданий в Левобережном и Железнодорожном районах.

Как оказалось, африканец еще и нарушил миграционное законодательство: несколько лет назад он приехал учиться в одном из воронежских вузов, после первого курса был отчислен, но хотя срок его пребывания в стране истек, он не покинул страну. Необходимость обеспечения собственных нужд и подтолкнула его вступить на противозаконный путь.

За пропаганду наркотиков мужчин оштрафовали. Причем сумма штрафов 25-летнего африканца за нанесение рекламных записей составила более 500 тыс. рублей. Кроме того, Железнодорожный райсуд вынес решение о выдворении его за пределы России.