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НовостиЗвезды25 августа 2023 15:41

Воронежцам бесплатно покажут два фильма на «Ночи кино»

Акция пройдет в Зеленом театре
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

26 августа Воронежская область присоединится к VIII Всероссийской акции «Ночь кино».

Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня российского кино, пройдут в Зеленом театре Центрального парка.

В 16.00 начнется концертная программа с участием музыканта-скрипача Рауфа Вивальди.

А затем покажут два отечественных фильма - семейную комедию «Чебурашка» (6+) воронежского режиссера Дмитрия Дьяченко, а также драму «Вызов» (12+) режиссера Клима Шипенко.

Начало показа фильмов в 17.00.

Вход свободный.