Воронежские санврачи рассказали, можно ли заразиться сибирской язвой от человека

На рынке «1000 мелочей» после обнаружения зараженной телятины закрыли мясной павильон. Фото: Анастасия АСТАШОВА

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, есть ли риск заражения сибирской язвой от человека. Оказалось, что он очень мал.

- Как правило, это заболевание не передается от человека к человеку. Существует небольшой риск заражения при непосредственном контакте с пораженным участком кожи. Поэтому, если есть хотя бы один зараженные, устанавливают наблюдение за всеми контактировавшими с больным.

Напомним, что в селе Красные Холмы Панинского района 18 августа после разделки туши теленка заразился сибирской язвой мужчина. Недавно в больницу с высокой температурой попала его сестра. Ввели карантин в Панинском районе и некоторых прилегающих населенных пунктах Новоусманского. Перед тем, как заболеть, мужчина успел продать мясо. Оно попало на рынок «1000 мелочей» в центре Воронежа. В связи с этим ввели карантин в столице Черноземья – более строгий в 2-километровой зоне от этого места, менее серьезный – в 5 км от него. Зараженное мясо сожгли.