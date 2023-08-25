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НовостиОбщество25 августа 2023 14:54

Воронежские санврачи рассказали, можно ли заразиться сибирской язвой от человека

Такой шанс очень невелик
Юрий КОЗЛОВ
На рынке «1000 мелочей» после обнаружения зараженной телятины закрыли мясной павильон.

На рынке «1000 мелочей» после обнаружения зараженной телятины закрыли мясной павильон.

Фото: Анастасия АСТАШОВА

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, есть ли риск заражения сибирской язвой от человека. Оказалось, что он очень мал.

- Как правило, это заболевание не передается от человека к человеку. Существует небольшой риск заражения при непосредственном контакте с пораженным участком кожи. Поэтому, если есть хотя бы один зараженные, устанавливают наблюдение за всеми контактировавшими с больным.

Напомним, что в селе Красные Холмы Панинского района 18 августа после разделки туши теленка заразился сибирской язвой мужчина. Недавно в больницу с высокой температурой попала его сестра. Ввели карантин в Панинском районе и некоторых прилегающих населенных пунктах Новоусманского. Перед тем, как заболеть, мужчина успел продать мясо. Оно попало на рынок «1000 мелочей» в центре Воронежа. В связи с этим ввели карантин в столице Черноземья – более строгий в 2-километровой зоне от этого места, менее серьезный – в 5 км от него. Зараженное мясо сожгли.