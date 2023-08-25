Обвиняемого в убийстве девушки в подъезде отправили под арест

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25 августа суд провел выездное заседание по вынесению мера пресечения в больнице, где проходит лечение обвиняемый в убийстве девушки, найденной в подъезде на ул.Лидии Рябцевой.

- Сегодня по ходатайству органов следствия суд избрал меру пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу до 3 октября 2023 года, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, тело 28-летней девушки с перерезанным горлом нашли 2 августа в подъезде дома по улице Лидии Рябцевой. Под подозрение попал ее бывший парень. Он скрылся с места происшествия скрылся. 9 августа мужчине заочно предъявили обвинение в убийстве, он был объявлен в федеральный розыск. 19 августа его обнаружили сотрудники полиции в доме родственницы в частном секторе Центрального района Воронежа - в бессознательном состоянии с ожогами тела. В настоящее время ему оказывается помощь в больнице. 23 августа мужчина признал свою вину. По данным медработников, определить точные сроки лечения не представляется возможным.