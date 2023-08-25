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НовостиЗвезды25 августа 2023 14:00

В Воронеже отменили Рахманиновский концерт из-за обрушения экрана в Зеленом театре

Это уже вторая отмена мероприятия
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Концерт «Рахманинов. Симфония жизни», который планировался сегодня, 25 августа, в 18.00 в Зеленом театре, отменили. Об этом сообщил департамент культуры Воронежской области.

- Концерт отменяется в связи с техническими неисправностями, - отметили в культурном ведомстве.

Как сообщили "Комсомолке" местные жители, на сцену Зеленого театра обрушился экран. По счастливой случайности, никто не пострадал.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, Рахманиновский праздник первоначально собирались провести 24 июня, но отменили из-за введения в Воронежской области режима КТО и отмены всех массовых мероприятий