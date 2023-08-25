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НовостиПроисшествия25 августа 2023 13:41

Тело пропавшей под Воронежем женщины нашли в реке

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели жительницы Воронежской области, которую искали в Хохольском районе четыре дня
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Волонтеры закрыли розыск 58-летней женщины из Хохольского района, которая ушла из села Борщево 21 августа и пропала. К сожалению, 25 августа нашли ее тело. Следователи начали проверку по факту обнаружения трупа. Тело нашли в реке «Дон» на хуторе Пашенково Хохольского района.

- Следователь провел осмотр места происшествия, опросил очевидцев. На теле нет видимых повреждений, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти женщины. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, - рассказал руководитель Хохольского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Владимир Миронов.