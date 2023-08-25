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НовостиПроисшествия25 августа 2023 13:00

У воронежца, накопившего задолженность по штрафам в 600 тыс руб, машину поместили на спецстоянку

«Газель 278858» воронежского нарушителя-должника пробудет на спецстоянке до оплаты задолженности по штрафам
Ярослав ИВАНОВ
фото Госавтоинспекции Воронежской области

фото Госавтоинспекции Воронежской области

В Воронеже у злостного нарушителя ПДД забрали автомобиль на спецстоянку.

Во время совместного рейда с представителями службы судебных приставов автоинспекторы остановили на улице Енисеевской «Газель 278858». Проверив 28-летнего водителя по информационным базам, полицейские установили, что нарушиитель имеет задолженность по 44 неоплаченным штрафам за нарушения ПДД - на общую сумму более 600 тысяч рублей.

В итоге судебные приставы забрали у водителя автомобиль на специализированную стоянку - до оплаты задолженности.