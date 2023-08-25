В Воронеже в сквере имени Ивана Бунина высаживают мопсов

Фото пресс-службы городской администрации.

В воронежском сквере имени Ивана Бунина стали высаживать растения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Первыми в клумбах появились мопсы – одна из разновидностей горной сосны.

Власти обещают, что предстоящей осенью в сквере высадят более 650 саженцев хвойных пород с закрытой корневой системой (ель, горная сосна, туя), а также около 200 кустарников спиреи, почти 500 саженцев роз и около тысячи крокусов.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, кустарники из сквера Ивана Бунина «переедут» на площадь Ленина и проспект Революции.