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НовостиОбщество25 августа 2023 13:00

В Воронеже в сквере имени Ивана Бунина высаживают мопсов

Это одна из разновидностей горной сосны
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы городской администрации.

Фото пресс-службы городской администрации.

В воронежском сквере имени Ивана Бунина стали высаживать растения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Первыми в клумбах появились мопсы – одна из разновидностей горной сосны.

Власти обещают, что предстоящей осенью в сквере высадят более 650 саженцев хвойных пород с закрытой корневой системой (ель, горная сосна, туя), а также около 200 кустарников спиреи, почти 500 саженцев роз и около тысячи крокусов.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, кустарники из сквера Ивана Бунина «переедут» на площадь Ленина и проспект Революции.